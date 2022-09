Abel Ferreira atira-se à arbitragem. "Não podemos brincar quando temos o VAR"

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, deixa duras críticas à arbitragem depois da eliminação da Copa Libertadores, frente ao Athletico Paranaense. O técnico acredita que houve uma agressão de Alex Santana a Rony que foi apenas cartão amarelo.

"Fizemos de tudo com 10 jogadores, até marcar o 2-0. Parabéns aos nossos jogadores, mas isto é brincar com nosso trabalho, não podemos brincar quando temos o acesso às imagens por VAR. Isto custa-me. Gostaria que o árbitro fosse ali dentro falar com meus jogadores. Se o VAR viu o mesmo que eu vi, é a primeira vez na história que vi um amarelo para uma agressão. Nunca vi amarelo por agressão. Nossa expulsão acho justa. Os critérios não", atira, em conferência de imprensa.

O Palmeiras esteve na frente da eliminatória, mas acaba eliminado na meia-final da prova que venceu em 2020 e 2021. O técnico insistiu num "dia mau" da equipa de arbitragem.

"Eu acredito que são erros, somos todos humanos, cometemos erros. Custam muito e têm interferência direta nas organizações dos clubes. Da forma como foi, é duro. A última falta do Atuesta, que o assistente disse que estava fora de jogo. No último lance ele nem viu o canto. Há dias assim, e hoje o árbitro teve um dia mau. Não posso acreditar em mais nada", atira.

"Duro golpe"

Treinador, líder do Brasileirão, assume que a eliminação da Libertadores é um duro dolpe para a equipa.

"Todos os guerreiros têm cicatrizes. Esta vai ser uma. E temos este ano duas muito profundas, as que vêm pelas costas doem mais. Vamos fazer isso com todas as nossas forças, com toda a nossa confiança, porque nossos jogadores têm uma coisa. E eles vão lembrar para a eternidade. Eles têm confiança uns nos outros, respeito entre eles e amizade entre eles. Isto, para mim, é amor. E hoje não merecíamos ser traídos da forma que fomos. Hoje fomos traídos, pelas costas", termina.