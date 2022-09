460 mil euros. Do Manchester City para o Barcelona. Keira Walsh é a jogadora mais cara da história

Há um novo recorde de transferências no futebol feminino. A média inglesa Keira Walsh troca o Manchester City pelo Barcelona por mais de 460 mil euros e torna-se a jogadora mais cara da história.

Os dois clubes não revelam os detalhes do negócio, no entanto, a imprensa inglesa garante que se concretiza por mais de 400 mil libras, um valor superior a 460 mil euros à taxa de conversão atual.

Preço que supera os 350 mil euros que o Chelsea pagou ao Wlfsburgo, em 2020, pela avançada internacional dinamarquesa Pernille Harder.

Keira Walsh, de 25 anos, assinou contrato válido para as próximas três temporadas, isto é, até 2025. A média-defensiva juntar-se-à às campeãs espanholas assim que a janela de competição de seleções terminar.

Campeã da Europa por Inglaterra, este verão, Keira Walsh destacou-se como um dos esteios da seleção de Sarina Wiegman, com o seu sentido posicional, técnica com bola e capacidade no passe curto e longo. Um exemplo foi na final, diante a Alemanha, em que assistiu Ella Toone para o primeiro golo do jogo, que as inglesas venceram por 2-1.

Keira Walsh estreou-se na primeira equipa do Manchester City em 2014, quando tinha apenas 17 anos. Deixa o clube após 211 jogos em todas as competições. Estreou-se pela seleção inglesa com 17 anos.