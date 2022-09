PSG derrota Juventus e facilita contas do grupo H ao Benfica

O Paris Saint-Germain facilitou as contas do apuramento para os oitavos de final ao Benfica, esta terça-feira, ao vencer na receção à Juventus, por 2-1, no outro jogo do grupo H da Liga dos Campeões.

Dois golos de Kylian Mbappé, aos cinco e 22 minutos, deram a vitória aos campeões franceses, que tiveram os portugueses Nuno Mendes e Vitinha no onze titular, e ainda fizeram entrar Danilo e Renato Sanches.

Weston McKennie ainda reduziu para a Juventus, ao minuto 53, no entanto, os italianos não conseguiram ameaçar a vitória do PSG.

Este triunfo parisino facilita as contas ao Benfica, que derrotou o Maccabi Haifa, por 2-0, e na próxima jornada visita a Juventus. Com o PSG a impor distâncias, os italianos passam a ser os grandes rivais dos portugueses pelo apuramento, pelo que um bom resultado em Turim, a 14 de setembro, poderá ajudar a abrir as portas dos oitavos de final.

PSG e Benfica somam seis pontos, enquanto Juventus e Maccabi ainda não pontuaram. Os encarnados defrontam os "bianconeri" na quarta-feira da próxima semana, às 20h00, em Turim. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.