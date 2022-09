Pogba tem Mundial em risco. "Não sei se vai recuperar a tempo"

Paul Pogba pode falhar o Mundial do Qatar devido a lesão. O médio da Juventus de 29 anos lesionou-se no joelho na pré-temporada e tem a presença no torneio em risco.

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, assume que a sua presença no Mundial não é garantida.

"Paul fez uma escolha conservadora e voltará só em janeiro [caso vá ao Mundial]. Temos de sair realistas e eu nunca disse que ele não vai jogar o Mundial, mas não sei se vai recuperar a tempo", disse, em conferência de imprensa.

Pogba lesionou-se no joelho na pré-época e optou por não fazer cirurgia e seguir um tratamento conservador. No entanto, a evolução da lesão necessitou mesmo de cirurgia, o que atrasou o período de recuperação.

O médio de 29 anos voltou à Juventus este verão, depois de ter terminado contrato com o Manchester United. Pogba foi elemento fundamental da conquista do Mundial 2018, que a França defende neste inverno.