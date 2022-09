Normann afastado da seleção da Noruega por assinar por clube russo

O jogador Mathias Normann foi afastado da seleção norueguesa por se ter transferido para um clube russo.

Lise Klaveness, presidente da federação norueguesa, fala numa "situação extraordinária", que obriga ao afastamento do jogador, devido à invasão russa na Ucrânia.

"Não é papel da federação dizer nada sobre a escolha do clube dos jogadores da seleção, mas agora estamos numa situação extraordinária. Todo o futebol norueguês e europeu concorda em pressionar conjuntamente a Rússia como parte beligerante. O Stale Solbakken [selecionador] e eu concordámos que o Normann não pode representar a Noruega quando agora vai jogar por um clube russo", disse a presidente.

A Federação da Noruega tem sido das mais preocupadas com problemas de direitos humanos. Para além do caso na guerra na Ucrânia, a Noruega foi a federação mais vocal no que diz respeito às questões de direitos humanos no Mundial do Qatar.

Mathias Normann, médio de 26 anos, regressou ao futebol russo depois de uma passagem pelo Norwich City. Com passagens pelo Bodo/Glimt, Molde e Brighton, o jogador tem já um currículo considerável na Rússia, com três épocas no Rostov.

O jogador assinou pelo Dínamo de Moscovo e, por agora, está fora das opções da promissora seleção, que conta com jogadores como Erling Haaland e Martin Odegaard. Normann soma 12 internacionalizações.