Macron ajudou a convencer Mbappé a ficar no PSG. "Disse-me que era importante para o país"

Depois de vários meses de novela em torno do futuro de Kylian Mbappé, o avançado decidiu ficar no Paris Saint-Germain e recusar o Real Madrid. Não faltaram personalidades a tentar convencer o jovem, incluíndo o próprio presidente Emmanuel Macron.

Em entrevista ao "New York Times", Mbappé confirma algo que já tinha sido noticiado pela imprensa francesa e revela o que lhe disse Macron.

"Jamais imaginei que ia falar com o presidente sobre o meu futuro, sobre o futuro da minha carreira, pelo que é algo louco, realmente muito louco. Disse-me: "Quero que fiques. Não quero que vás embora agora. És muito importante para o país". Quando o presidente te diz isso, conta", revela.

Mbappé, de 23 anos, é um dos melhores jogadores do mundo. Estreou-se na equipa principal do Mónaco aos 16 anos, em 2015/16, e foi campeão do Mundo aos 19 anos de idade.

Na época passada, apontou 39 golos e 21 assistências em 36 jogos disputados, a quarta época consecutiva com mais do que 30 golos e 10 assistências registadas. Mbappé assume que o futebol está a ultrapassar a fase de Messi e Ronaldo e assume o desejo de vencer a Bola de Ouro.

"Acho que já estou perto de vencer. Sonho com isso tudo, não tenho limites. Há uma nova geração, Ronaldo e Messi estão a acabar e é preciso encontrar alguém novo", disse.