"Hat-trick" do português Carlos Borges pelo Manchester City na Youth League

O português Carlos Borges foi a grande figura da vitória do Manchester City em casa do Sevilha, por 5-1, na primeira jornada da Youth League, a Liga dos Campeões de sub-19.

O extremo de 18 anos marcou três golos em Sevilha, empatou o jogo aos 44 minutos e fez os últimos dois golos da goleada, aos 88 e 96 minutos de jogo. Fez ainda uma assistência para o golo de Dickson, aos 75 minutos.

Carlos Borges trocou a formação do Sporting pela do Manchester City em 2015, na altura com 12 anos de idade.

Na época passada, o internacional sub-19 português representou as equipas de sub-17, sub-18, sub-19 e sub-23 do Manchester City.