Bernardo Silva teve propostas de PSG e Barcelona, mas "já foram um pouco fora do tempo"

Paulo Silva, empresário e pai de Bernardo Silva, confirma que Paris Saint-Germain e Barcelona apresentaram propostas pelo internacional português, mas já demasiado tarde.

"Não houve drama. Tivemos duas propostas concretas, mas já um pouco fora do tempo, o que torna as coisas mais difíceis. Neste momento da carreira do Bernardo, não se podem dar passos em duas horas ou em dois dias. Foram o Barcelona e o PSG, mas o próprio City quer muito manter o Bernardo", disse, em declarações a Bola Branca no evento "Football Talks" da FPF.

Bernardo Silva, de 28 anos, tem mais três anos de contrato com o Manchester City.

O médio cumpre a sua sexta época nos "citizens", depois de passagens pelo Mónaco e Benfica, onde foi formado. Bernardo Silva soma 50 golos em 258 jogos pela equipa orientada por Pep Guardiola.

Ao todo, já conquistou quatro campeonatos, uma FA Cup, quatro Taças da Liga e duas Supertaças.

Regresso ao Benfica é possível

Paulo Silva alimenta a esperança de um regresso do filho Bernardo ao Benfica, onde nunca se afirmou.



"Ele é muito benfiquista, gostaria de voltar a jogar no Benfica, mas é esperarmos para ver o que acontece. Não podemos antecipar cenários de quando será. Tem mais três anos de contrato, quando se proporcionar, analisa-se as possibilidades", atira.

Questionado se pode seguir as pisadas de Rui Costa e um dia ser presidente do clube, Paulo Silva revela que ainda não sabe o que Bernardo Silva quer fazer após terminar a carreira.

"O Rui Costa foi uma referência em Portugal e em Itália, lá fora, é um percurso idêntico ao do Bernardo. Não há pessoas iguais, mas eu ainda não sei o que ele quer fazer pós-carreira de jogador", termina.