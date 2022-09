Vitinha recupera de lesão a tempo do jogo entre PSG e Juventus

Vitinha está recuperado de lesão e integra a lista de convocados do Paris Saint-Germain para a receção à Juventus, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O médio internacional português, de 22 anos, lesionou-se, no sábado, na primeira parte da visita do PSG ao Nantes e teve de sair ao intervalo.

Contudo, está recuperado e convocado para o duelo com a Juventus, tal como os compatriotas Nuno Mendes, Danilo Pereira e Renato Sanches.

PSG e Juventus, que se defrontam na terça-feira, às 20h00, no Parque dos Príncipes, fazem parte do grupo do Benfica. Os encarnados terão pela frente o Maccabi Haifa, na Luz, ao mesmo dia e à mesma hora.

O Benfica-Maccabi terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.