Ver futebol no estádio dentro de um jacuzzi? Foi possível em França

É pouco comum e até caricato, mas este fim-de-semana foi possível ver futebol num estádio em França e trocar a cadeira por um jaccuzzi.

O momento aconteceu no Troyes-Rennes, da Ligue 1, com um jaccuzzi colocado bem perto da bandeirola de canto, com vista privilegiada para o relvado.

Se o conforto do jaccuzzi não fosse suficiente, os dois adeptos que usufruiram do momento fizeram-se ainda acompanhar de várias cervejas enquanto assistiam à partida.

As imagens ficaram virais, mas o resultado não foi o melhor para o Troyes, que empatou com o Rennes a um golo e segue no meio da tabela, no 11.º posto. Veja as imagens.