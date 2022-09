Roberto, antigo guarda-redes do Benfica, termina a carreira

Roberto Jiménez, antigo guarda-redes do Benfica, anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira como profissional de futebol.

O guarda-redes espanhol, de 36 anos, ficou livre após terminar contrato com o Valladolid, que representava há duas temporadas. Em publicação no Instagram, Roberto explica a decisão de pendurar as luvas.

"Decido acabar com a minha carreira como futebolista profissional e mudar o rumo da minha vida. Com a esma ilusão de devorar o mundo que tinha há 17 anos. Dois filhos que já me esperam há demasiado tempo e um sem-fim de aventuras por viver no marco da minha vida quotidiana, essa que tanto custa vislumbrar desde o lado dos focos, mas que nunca devemos perder do horizonte da realidade", escreve.

Roberto ficou célebre no futebol português, mas pelas piores razões para um guarda-redes. Formado no Atlético de Madrid, chegou a disputar cinco jogos pela equipa principal, antes de ser emprestado ao Saragoça. Destacou-se a tal nível pelos aragoneses que chamou a atenção do Benfica, que o comprou, em 2010/11, por 8,5 milhões de euros.

Porém, depois de uma temporada com vários erros que custaram pontos, Roberto foi recambiado de volta para o Saragoça logo no ano seguinte, por mais 100 mil euros (8,6 milhões) do que custara ao Benfica.

Desde então, Roberto representou, como referido, o Saragoça, além de: Olympiacos, Espanhol, Málaga, West Ham, Alavés e Valladolid.