Presidente do PSG enaltece "ligação especial" com Portugal

O presidente do Paris Saint-Germain manifesta orgulho pelos laços entre o clube francês e Portugal, que espera fortalecer mais ainda.

Há quatro jogadores portugueses no plantel do PSG, que ainda tem Luís Campos como conselheiro desportivo e Antero Henrique como responsável pelas saídas de jogadores. Esta segunda-feira, em videoconferência no "Football Talks", evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, Nasser Al-Khelaifi lembrou que a ligação entre Paris e Portugal vai muito para lá do PSG e do futebol.

“Há uma ligação especial entre o PSG e Portugal. Atualmente temos o Nuno Mendes, Vitinha, Danilo e Renato Sanches. Por isso, claramente, há uma ligação forte e isso é algo que nos orgulha, até porque há uma grande comunidade portuguesa em Paris", assinalou o dirigente.

Al-Khelaifi destacou que há "excelentes talentos jovens" em Portugal e em França, "o que também faz com que tenham as melhores seleções".

Além disso, destacou o presidente do PSG, a ligação com Portugal vem de trás. Afinal, "um dos grandes pontas de lança da história" do clube francês é Pauleta. Al-Khelaifi espere que os laços se mantenham fortes:

"Portugal tem um número impressionante de talentos. Vocês ganharam o Euro 2016, foram à final do Euro 2004.. São um dos melhores países da Europa, sem dúvida, e a ligação [com o PSG] vai ficar mais forte."