Pedro Caixinha deixa comando técnico do Talleres

O Talleres anunciou a saída do treinador português Pedro Caixinha.

O técnico de 51 anos não resiste aos maus resultados no campeonato. O Talleres está no 24.º posto da liga argentina.

"Todos os elementos do corpo técnico são pessoas com grande integridade moral e um profissionalismo único. O Pedro e todos os seus adjuntos saem pela porta grande, depois de terem levado o Talleres a ser uma das oito melhores equipas do continente esta época", destaca o clube no comunicado de saída.

Apesar do mau rendimento no campeonato, Caixinha conseguiu um feito inédito no Talleres, com a chegada aos quartos de final da Libertadores. Caiu apenas para o Vélez.