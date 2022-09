Diego Costa perto de reforçar o Wolves

O Wolverhampton, orientado pelo português Bruno Lage, está perto de fechar a contratação do internacional espanhol Diego Costa, segundo o "The Athletic".

O avançado de 33 anos estava sem clube após rescindir com o Atlético Mineiro e vai ser reforço do Wolves já após o fecho do mercado. Diego Costa está sem jogar desde janeiro.

Diego Costa é um reforço de recurso para Bruno Lage, que contratou Sasa Kalajdzic por 20 milhões de euros, mas sofreu um rutura de ligamentos no jogo de estreia, frente ao Southampton.

Raul Jimenez e Hwang são as outras opções do Wolves para a posição de ponta de lança.

Diego Costa tem experiência de três épocas na Premier League, ao serviço do Chelsea, onde venceu duas vezes a Premier League. pontou 59 golos em 120 jogos pelos "blues".