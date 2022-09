Chelsea segura Reece James com novo contrato

O Chelsea anunciou a renovação de contrato com o lateral Reece James, que prolonga a ligação por mais duas épocas, até 2027.

O defesa-direito de apenas 22 anos, produto da formação, compromete o futuro aos "blues", onde joga na equipa principal já desde a temporada 2019/20.

Na época passada, o internacional inglês somou 10 assistências e 6 golos em 40 jogos disputados.

"Estou muito satisfeito pelo meu novo contrato e agradecido aos adeptos, aos novos donos do clube e a todos os que estão envolvidos no Chelsea. Mal posso esperar pelo que o futuro nos espera, tenho a certeza que vamos lutar por muitos títulos", disse.

O Chelsea não teve o melhor arranque de temporada, já com duas derrotas e um empate em seis jornadas disputadas. Ainda assim, os "blues" estão no 6.º lugar, com 10 pontos, a cinco do líder Arsenal.