Malmo perde antes de receber Sp. Braga

O bicampeão sueco, Malmo, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, sofreu este domingo a segunda derrota seguida no campeonato, por 3-2, em visita ao nono classificado, Elfsborg, num jogo da 21.ª ronda.

O médio ganês Baidoo, aos 11 minutos, na cobrança de um penálti, colocou os anfitriões em vantagem, mas o avançado Thelin, aos 42 e 65, reverteu o resultado a favor dos visitantes.

Baidoo bisou, aos 74, e o médio dinamarquês Romer, aos 79, estabeleceu o resultado final, que colocou o Malmo, provisoriamente, no quinto lugar da tabela, já a 11 pontos do líder, Hacken, após o seu terceiro jogo seguido sem ganhar na prova doméstica.

O Sp. Braga somou sábado a sua quarta vitória seguida na I Liga portuguesa, batendo em casa o rival minhoto Vitória de Guimarães nos descontos (1-0), e segue no segundo lugar, a dois pontos do líder, Benfica, e com mais um do que o campeão em título, FC Porto.

Os arsenalistas visitam a equipa escandinava, na quinta-feira, pelas 17h45, na primeira jornada do Grupo D da Liga Europa.