Eintracht Frankfurt vence antes de receber leões

O Eintracht Frankfurt, primeiro adversário do Sporting na Liga dos Campeões, conquistou a segunda vitória seguida no campeonato alemão de futebol, ao golear por 4-0 na receção ao Leipzig, na quinta jornada da prova.

A equipa anfitriã chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do japonês Daichi Kamada, aos 16 minutos, e Sebastian Rode, aos 22, aumentando a vantagem na segunda parte, pelo brasileiro Tuta, aos 67, e o colombiano Rafael Borre, aos 84, de grande penalidade.

Após uma entrada em falso, em que foi goleado por 6-1 pelo Bayern Munique e concedeu dois empates, o Frankfurt conquistou a segunda vitória seguida, em contraponto com o Leipzig, pelo qual o avançado internacional André Silva entrou aos 74 minutos para o lugar de Timo Werner, que quebrou uma série de dois triunfos consecutivos.

A quatro dias de receber o Sporting, para a ronda inaugural do Grupo D da Champions, o Eintracht subiu ao nono lugar do campeonato, em igualdade com o Borussia Mönchengladbach (sétimo) e o Werder Bremen (oitavo), enquanto o Leipzig é 11.º classificado.

Horas antes, o Friburgo tinha-se juntado ao Borussia Dortmund na liderança da Liga alemã, ao bater por 3-2 o Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, aproveitando também o empate 1-1 entre Bayern Munique e Union Berlim, anteriores comandantes.