Atlético Madrid empata antes de receber FC Porto

O Atlético de Madrid, adversário de estreia do FC Porto na Liga dos Campeões, voltou a tropeçar no campeonato espanhol de futebol, ao empatar 1-1 na visita à Real Sociedad, em jogo da quarta jornada da prova.

A equipa da capital espanhola entrou praticamente a ganhar, graças ao golo marcado pelo avançado Alvaro Morata, aos cinco minutos, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade aos 55, por intermédio do avançado nigeriano Umar Sadiq, reforço dos bascos no fecho do mercado, proveniente do Almeria, que tinha entrado em campo após o intervalo.

Morata poderia ter bisado e proporcionado uma vantagem mais confortável ao Atlético de Madrid, mas o golo marcado pelo espanhol aos 29 minutos foi invalidado após intervenção do videoárbitro (VAR), porque o português João Félix, totalista no ataque dos 'colchoneros', utilizou o braço para dominar a bola.

O Atlético de Madrid, que recebe o FC Porto na quarta-feira, em jogo da primeira jornada do Grupo B da Champions, ocupa o sexto lugar na Liga espanhola, a cinco pontos do rival Real Madrid, líder isolado da prova, após o triunfo de hoje sobre o Betis, por 2-1, num jogo que opunha as duas únicas equipas só com vitórias na prova.