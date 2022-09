Atenção Benfica. Juventus empata

A Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, empatou no terreno da Fiorentina (1-1), no arranque da quinta jornada da Liga italiana.

Em Florença, a equipa de Turim até chegou cedo à vantagem, pelo avançado polaco Milik, aos nove minutos, mas a Fiorentina refez a igualdade pouco depois, aos 29, pelo costa-marfinense Kouame.

Ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, o sérvio Luka Jovic, avançado que passou pelo Benfica, teve uma oportunidade clara para dar vantagem à equipa da casa, mas 'tremeu' na marcação de uma grande penalidade.

O resultado manteve-se inalterado na segunda parte, apesar de maior ascendente da Fiorentina, o que significa que a Juventus igualou provisoriamente o Inter Milão no terceiro posto, com nove pontos, mas pode ficar mais longe da liderança, com Atalanta e Roma a iniciarem esta ronda com 10.

A formação de José Mourinho visita no domingo o campo da Udinese, enquanto a equipa de Bérgamo atua na segunda-feira no terreno do Monza.

A Fiorentina segue para já no 10.º posto, com seis pontos.

A Juventus é adversário do Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com PSG e Maccabi Haifa.