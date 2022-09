Betis renova com William Carvalho

William Carvalho renovou contrato com o Betis de Sevilha até junho de 2026. O médio, de 30 anos, atravessa um bom momento de forma e neste mercado despertou interesse do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, do Galatasaray e chegou a ser associado ao Nottingham Forest, da Premier League.

O treinador português assumiu que William era um dos seus alvos, mas os valores pedidos pelo Betis acabaram por afastar os interessados.

A cumprir a quinta época no Betis, o internacional português é um dos elementos influentes na equipa de Manuel Pellegrini.