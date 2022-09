Oficial. Akanji reforça a defesa do Manchester City

O Manchester City oficializou a contratação do defesa Manuel Akanji, que assina um contrato válido por cinco épocas, até 2027.

O central de 27 anos deixa o Borussia Dortmund a troco de cerca de 20 milhões de euros.

"Estou muito feliz por estar aqui, ansioso por começar. O City tem sido das melhores equipas da Europa nas últimas épocas, por isso parece-me o passo perfeito na carreira. O Guardiola é um treinador espetacular, a equipa é fantástica e é uma boa oportunidade para mim", disse o internacional suíço.

Txiki Begiristain, diretor-desportivo dos "citizens", explicou a transferência: "O Akanji tem muita experiência europeia e vai adicionar valor ao plantel. Impressionou-nos com as suas exibições no Dortmund e tem tudo o que queremos num central. É forte, rápido, bom em posse, e tem uma boa capacidade de passe".

Akanji junta-se a um lote já completo de centrais e vai lutar por um lugar com Rúben Dias, John Stones, Aymeric laporte e Nathan Aké.

É o sexto reforço do City neste verão depois de Erling Haaland, Kalvin Phillips, Sergio Gómez, Julián Alvarez e Stefan Ortega. Em sentido contrário, o clube perdeu Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko e Fernandinho.