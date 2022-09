Manchester United ganhou, Cristiano Ronaldo entrou aos 68 minutos

O Manchester United somou o terceiro triunfo consecutivo na Liga Inglesa, em Leicester (1-0), no fecho quinta jornada, e isolou-se no quinto lugar da Premier League.

No King Power Stadium, o tento apontado pelo extremo Jadon Sancho, à passagem do minuto 23, bastou para o United, com os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes entre os titulares, conseguir uma nova vitória, após um começo desastroso com duas derrotas.

Já Cristiano Ronaldo começou o encontro no banco, mas foi lançado pelo técnico Erik ten Hag aos 68 minutos.

Com este resultado, os 'red devils' passam a ocupar a quinta posição, com nove pontos, de uma classificação liderada de forma isolada pelo Arsenal (15 pontos), que soma cinco triunfos em outros tantos encontros.