Manchester United encontra o guarda-redes que procurava

O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes Martin Dubrávka ao Newcastle.

O internacional eslovaco, de 33 anos, chega a Old Trafford por empréstimo até ao final da época, com opção de compra.

É o guarda-redes que os "red devils" tanto procuravam, para fazer sombra a David De Gea, que tem sido muito contestado neste início de temporada, devido a erros que, segundo o próprio, custaram pontos.

Dubrávka também chegou a estar na lista de compras do Ajax, no entanto, os neerlandeses deixaram-se antecipar pelo Manchester United. Perante isso, viraram atenções para Odysseas Vlachodimos, do Benfica.

O internacional grego, de 28 anos, terá chegado a acordo com o Ajax, mas o campeão dos Países Baixos não conseguiu concretizar negócio com o Benfica. Ainda assim, de acordo com a imprensa neerlandesa, voltará a "atacar" Vlachodimos na reabertura do mercado, em janeiro.