Foi associado ao Sporting, mas Arthur Melo vai para o Liverpool

O internacional brasileiro Arthur Melo vai ser reforço do Liverpool no último dia de mercado, apesar de ter sido associado ao Sporting nos últimos dias.

O médio de 26 anos teria sido oferecido aos leões, numa cedência de uma época, mas a contratação iria envolver investimento numa taxa de empréstimo que o Sporting não estaria disposto a pagar.

Jurgen Klopp pediu um reforço para o meio-campo com as lesões de Thiago, Keita e Oxlade-Chamberlain e o brasileiro será a solução.

Formado no Grémio, Arthur Melo chegou à Europa pela porta do Barcelona, em 2018/19. Transferiu-se para a Juventus em 20/21 num negócio que viu Pjanic rumar no sentido oposto.

Na época passada perdeu espaço na "Vecchia Signora" e foi titular em apenas 11 jogos da Serie A.

Arthur será o quarto reforço do verão para o Liverpool, depois de Darwin Nuñez, Fábio Carvalho e Calvin Ramsay.