Ex-FC Porto e Braga deixa o Wolverhampton de Bruno Lage

Willy Boly, que já passou por FC Porto e Sporting de Braga, deixa o Wolverhampton Wanderers, de Bruno Lage, e ruma ao Nottingham Forest.

O central internacional costa-marfinense, de 31 anos, causou polémica, no domingo, ao boicotar a receção do Wolves ao Newcastle para forçar a saída. Na altura, Bruno Lage revelou que tinha convocado Boly, devido à falta de opções para o centro da defesa, mas que o jogador decidira não aparecer.

"Tenho uma boa relação com ele. Ele tem uma proposta em mãos e quer ir. É essa a sensação com que fico quando falo com ele. Tem sido um profissional de topo. Eu disse-lhe: 'Olha, eu percebo que queiras ir, mas quero que entendas que tenho de te convocar, porque preciso de um jogador de topo como tu no banco'. Depois disso, o Boly tomou a sua decisão", contou o treinador português, no final do jogo.

Formado no Auxerre, Boly chegou a Portugal pela mão do Braga, pelo qual jogou durante três temporadas, antes de rumar ao FC Porto, em 2016/17. Fez oito jogos pelos dragões, mas na época seguinte foi emprestado ao Wolves, que depois o adquiriu em definitivo.

Cinco temporadas depois de ter entrado no Molyneux pela primeira vez, Boly ruma ao recém-promovido Nottingham Forest. Assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, isto é, até 2025.