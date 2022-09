Dolberg troca o Nice pelo Sevilha

O Sevilha anunciou a contratação do avançado Patrick Dolberg, por empréstimo do Nice válido por uma época.

O ponta de lança de 24 anos vai jogar no campeonato espanhol pela primeira vez na carreira. O Sevilha reserva uma opção de compra, segundo o comunicado.

Dolberg esteve as últimas três épocas no Nice, tendo apontado 24 golos em 84 jogos disputados.

O internacional dinamarquês é o substituto de Luuk de Jong, que depois do regresso do Barcelona não integrou o plantel de Lopetegui. En-Nesyri e Rafa Mir são as outras opções para a frente de ataque.

O dinamarquês foi o sexto reforço da janela, depois de Tanguy Nianzou, Marcão, Adnan Januzaj, Isco e Alex Telles.

O clube fez dois randes encaixes com as vendas de Jules Koundé ao Barcelona por 50 milhões de euros e Diego Carlos ao Aston Villa por 31 milhões. Lucas Ocampos, Pozo, Luuk de Jong e Munir também deixaram o clube.