Barcelona consegue desfazer-se de Martin Braithwaite

A folha salarial do Barcelona está mais leve, depois de o clube ter chegado a acordo com Martin Braithwaite para rescisão de contrato.

Em comunicado no site oficial, o clube catalão confirma o divórcio precoce com o avançado internacional dinamarquês, de 31 anos, cujo contrato só terminava na próxima temporada, isto é, em junho de 2024.

O Barcelona já há algum tempo estava a tentar desfazer-se de Braithwaite. Começou por afastá-lo do grupo, depois tirou-lhe o número, mas o avançado sublinhava que pretendia cumprir contrato ou receber a totalidade do dinheiro a que tinha direito no caso de rescisão.

A equipa de Xavi precisava de libertar a folha salarial, de forma ficar abaixo do teto salarial e poder inscrever reforços na Liga espanhola.