Roma de Mourinho vence e é líder isolada à condição

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, isolou-se na liderança da Liga italiana, à condição, esta terça-feira, com uma vitória sobre o Monza, por 3-0.

Paulo Dybala brilhou com um bis, co golos aos 18 e 32 minutos, e Roger Ibañez confirmou o triunfo ao minuto 61.

Com este resultado, a Roma passa a somar dez pontos em quatro jornadas, mais um que o Inter de Milão, segundo classificado, e mais dois que o AC Milan, terceiro. Nápoles, Lázio, Atalanta e Torino, todos com sete pontos e menos um jogo, ainda se podem colar à Loba.

O Milan, de Rafael Leão, também podia ter-se colado ao novo líder, no entanto, não passou do nulo no terreno do Sassuolo.

Quem também aproveitou o deslize do Milan foi o rival citadino, o Inter, que derrotou o Cremonese, por 3-1. Joaquin Correa, Nicolò Barella e Lautaro Martínez fizeram os golos dos "nerazzurri".