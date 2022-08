Fábio Carvalho dá vitória ao Liverpool no último segundo

Fábio Carvalho foi herói em Anfield Road, esta quarta-feira, ao dar a vitória ao Liverpool sobre o Newcastle, por 2-1, no último segundo.

Os "magpies" adiantaram-se aos 38 minutos, por intermédio do sueco Alexander Isak, reforço mais caro da história do clube. No entanto, ao minuto 61, Roberto Firmino empatou. Aos 98 minutos, no derradeiro lance da partida, entre uma grande confusão na área do Newcastle, na sequência de um canto, Fábio Carvalho rematou, de primeira, uma bola solta para o fundo das redes e deu o golo da vitória ao Liverpool.

Este é apenas o segundo triunfo do Liverpool na Premier League. A equipa de Jurgen Klopp, que apostou no ex-FC Porto Luis Díaz a titular e lançou Fábio Carvalho aos 71 minutos, sobe ao quinto lugar, com oito pontos, menos sete que o líder, o Arsenal. O Newcastle está em 11.º.

O Manchester City subiu ao segundo lugar, com 13 pontos, menos dois que o Arsenal, após golear o Nottingham Forest, por 6-0.

Os reforços Erling Haaland, com um "hat-trick", e Julián Álvarez, com um golo, brilharam. João Cancelo também fez o gosto ao pé, com um grande remate de fora da área, assistido por Bernardo Silva. Os dois internacionais portugueses foram titulares pela equipa de Pep Guardiola, assim como Rúben Dias. Só o lateral não jogou os 90 minutos.

Cédric e Fábio Vieira lideram, Wolves em perigo

O Arsenal também venceu. Com os portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira no banco, os "gunners" receberam e bateram o Aston Villa, por 2-1, e estenderam o pleno de vitórias neste arranque de campeonato.

Como referido, a equipa de Mikel Arteta lidera a tabela, com 15 pontos.

Já o Wolverhampton Wanderers, treinado pelo português Bruno Lage, e com os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Moutinho, Pedro Neto e Gonçalo Guedes no onze inicial, não passou do nulo na deslocação ao terreno do Bournemouth.

A equipa mais portuguesa da Premier League, que ainda teve Daniel Podence a entrar na segunda parte e Toti Gomes no banco, continua em zona de despromoção, no 18.º lugar, com somente três pontos.