Depois de 236 jogos consecutivos, Iñaki Williams lesiona-se e vai falhar uma partida

Iñaki Williams, do Athletic Bilbau, está lesionado e vai falhar um jogo do campeonato espanhol pela primeira vez em mais de seis anos, colocando um ponto final no recorde da La Liga.

O avançado de 28 anos sofreu uma entorse no ligamento colateral externo do tornozelo direito na partida contra o Elche e teve de ser substituído aos 54 minutos de uma vitória expressiva, por 4-0, fora de portas.

A ausência ganha peso porque define o valor final da maior sequência de jogos na história da La Liga. O avançado basco jogou todos os últimos 236 jogos da La Liga pelo Athletic Bilbau, sem se lesionar ou ser suspenso.

A série começou em abril de 2016, depois da última lesão impeditiva de jogar. A primeira partida desta longa sequência de jogos foi frente ao Rayo Vallecano, na 32ª jornada de 2015/16.

Pelo menos, passaram mais de seis temporadas, sempre com Iñaki Williams a disputar as 38 jornadas do campeonato, quer como titular, quer como suplente utilizado. Iñaki Williams é uma das figuras do clube que apenas alinha com bascos no plantel. O avançado assinou um contrato de nove temporadas em 2019, que vigorará até 2028.

Internacional espanhol em uma ocasião, Iñaki, tal como o irmão mais novo Nico, escolheram representar a seleção do Gana, que vai ser adversário de Portugal no Mundial do Qatar.

Esta época, Iñaki Williams soma um golo em 3 jogos disputados, tendo falhado uma grande penalidade na última partida. O Athletic segue em boa forma na La Liga, ainda sem derrotas e no 5º lugar da tabela.