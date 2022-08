Bruno Lage recebe reforço para a frente de ataque

O Wolverhampton anunciou a contratação do ponta de lança austríaco Sasa Kalajdzic, proveniente do Estugarda.

Segundo a imprensa britânica, os Wolves pagam uma verba a rondar os 18 milhões de euros pela contratação do internacional de 25 anos.

Kalajdzic jogava no Estugarda desde 2019, mas que sofreu de vários problemas físicos. Em 2019/20, somou apenas seis jogos devido a rotura de ligamentos no joelho. Na época seguinte foi figura da equipa, com 17 golos apontados em 36 jogos.



No entanto, uma nova lesão no ombro tirou Kalajdzic dos relvados durante quase meia temporada em 2021/22. Esta época, arrancou com três assistências em três jogos e é agora reforço para a frente de ataque do Wolves.

Bruno Lage tem mais dois avançados à sua disposição, Raúl Jiménez e Hee-chan Hwang, tendo já jogado com Gonçalo Guedes numa posição mais central. Gonçalo Ramos, do Benfica, chegou a ser associado ao clube inglês.

Kalajdzic é o quinto reforço do mercado, depois de Matheus Nunes, Guedes, Nathan Collins e Hwang.