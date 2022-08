Batubinsika deixa Famalicão e reforça adversário do Benfica na Champions

O Maccabi Haifa, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, anunciou a contratação do central Dylan Batubinsika, que deixa o Famalicão.

O defesa francês de 26 anos é emprestado por uma época ao clube de Israel, com opção de compra.

Batubinsika chegou no verão passado a Famalicão e foi utilizado em 23 partidas. Esta época, foi titular nas duas primeiras jornadas do campeonato, mas já tinha ficado fora dos convocados para o jogo com o Santa Clara na última jornada.

Formado no PSG, mas sem estreia na equipa principal, Batubinsika afirmou-se no futebol belga no Antuérpia, onde jogou entre 2017 e 2021, antes de rumar a Portugal.

Batubinsika é já opção para o treinador do Maccabi na deslocação ao Estádio da Luz na primeira jornada da fase de grupos da Champions, marcada para o dia 6 de setembro.