Abel Ferreira perde e está em desvantagem na meia-final da Libertadores

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu em casa do Athletico Paranaense, por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Copa Libertadores.

O bicampeão em título sofreu o golo decisivo ainda bem cedo no encontro num lance de atrapalhação na área. Alex Santana recebeu de costas e finalizou o seu primeiro golo com a camisola do Athletico, aos 23 minutos de jogo.

O Palmeiras jogou os últimos 20 minutos do encontro contra 10 unidades, depois do segundo cartão amarelo mostrado a Hugo Moura. Na sequência, 5 minutos depois, o treinador Luiz Felipe Scolari foi expulso por protestos.

A equipa de Abel Ferreira, já com Tabata em campo, carregou em busca do golo do empate, que não chegou.

No final do encontro, o treinador português lamentou as oportunidades perdidas: "Eles são uma equipa experiente e com um treinador que sabe muito bem como jogar. Nesses jogos, eficácia é determinante. A primeira e grande oportunidade do jogo foi nossa, sabíamos que seria difícil. Tivemos três chances para fazer o golo".

O jogo que decide se o Palmeiras vai à sua terceira final consecutiva está marcado para próxima terça-feira. Pelo meio, a equipa de Abel Ferreira ainda visita o RB Bragantino, no sábado.