Reguilón emprestado ao Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid anunciou a contratação do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, por empréstimo do Tottenham.

O internacional espanhol de 25 anos vai jogar no rival do clube onde foi formado, o Real Madrid. Fez apenas uma época na equipa principal, em 2018/19, antes de se afirmar em definitivo no Sevilha.

Reguilón não fazia parte dos planos de Antonio Conte, no Tottenham, e estava mesmo afastado da equipa principal esta temporada. Disputou 67 jogos em duas temporadas nos "Spurs".

Simeone recebe um reforço para o lado esquerdo da defesa, no dia seguinte a ter transferido Renan Lodi para o Nottingham Forest.

Reguilón é o quarto reforço da época, depois de Nahuel Molina, Samuel Lino e Axel Witsel.