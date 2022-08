Corinthians de Vítor Pereira volta às vitórias e encosta-se ao pódio

O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, voltou às vitórias com um triunfo pela margem mínima, em casa, por 1-0 frente ao Bragantino.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte, aos 32 minutos, por Mosquito. O português Rafael Ramos não saiu do banco de suplentes.

Depois de uma quebra de forma, com duas derrotas e um empate, o Corinthians voltou às vitórias e sobe ao quarto lugar, com os mesmos 42 pontos do que o Fluminense, que é terceiro. Flamengo está no segundo posto, com 43 pontos, à distância do Palmeiras, de Abel Ferreira, que lidera o campeonato, com 50 pontos.

No final da partida, Vítor Pereira lamentou algum sofrimento para segurar a vitória no final do jogo. "Eles criaram problemas porque não conseguimos, na parte final do jogo, pressionar na frente, permitimos que muitas bolas entrassem na nossa área e tivemos dificuldades. Em contra-ataque poderíamos ter feito o segundo golo, e futebol é assim. Depois, por querer segurar o resultado e vir para trás, permitimos cruzamentos", avaliou.

Na próxima jornada, a ronda 25 do Brasileirão, o Corinthians volta a jogar em casa. O adversário é o Internacional de Porto Alegre, rival direto dos paulistas. Os gaúchos têm os mesmo 42 pontos que a equipa de Vítor Pereira.