Atenção, FC Porto. Hudson-Odoi é reforço do Leverkusen

O Bayer Leverkusen anunciou a contratação do extremo Callum Hudson-Odoi, por empréstimo do Chelsea.

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões reage às lesões de longa duração de Karim Bellarabi e Amine Adli com a contratação do internacional inglês.

O extremo de 21 anos estava sem espaço no plantel dos "blues" e ainda não tinha somado qualquer minuto esta temporada. Hudson-Odoi chegou a ser associado ao Bayern de Munique há duas temporadas.

"Contratamos um extremo rápido e que tem tudo para nos ajudar no imediato. Tem mais de 100 jogos pelo Chelsea e já se provou na Premier League e Liga dos Campeões. Estou muito feliz que conseguimos esta contratação", disse Simon Rolfes, diretor-desportivo.

Hudson-Odoi é só a segunda contratação do Leverkusen neste verão, depois de Adam Hlozek.