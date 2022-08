Ajax quer Vlachodimos a poucos dias do fecho do mercado

O Ajax está interessado na contratação do guarda-redes Odysseas Vlachodimos e pondera apresentar uma proposta oficial ao Benfica, segundo o jornalista "Fabrizio Romano".

De acordo com a publicação, o campeão holandês queria Dubravka, que acabou por rumar ao Manchester United, elevando Vlachodimos na lista de pretendidos.

O Ajax conta com dois guarda-redes veteranos no plantel, Maarten Stekelenburg e Remko Pasveer, com 39 e 38 anos, respetivamente. Jay Gorter, de 22 anos, integra o plantel, mas o Ajax procurará reforçar a baliza, tendo em conta as próximas temporadas.

Vlachodimos, de 28 anos, cumpre a sua quinta época no Benfica, sempre como titular à exceção de um período durante a época 2020/21. Tem contrato por mais duas épocas e já no passado demonstrou o seu interesse publicamente em dar um novo passo na carreira.

A poucos dias do fecho do mercado, uma possível venda de Vlachodimos deverá implicar uma contratação no Benfica. Helton Leite, Kokubo e Samuel Soares são as outras opções na baliza.

As águias continuam à procura de fechar alguns negócios até ao fim do mercado. Daichi Kamada, Ricardo Horta e Aouar são alguns dos nomes ainda apontados à Luz.

Seria a segunda contratação do Ajax em Portugal este verão, depois de Francisco Conceição ter sido contratado ao FC Porto.