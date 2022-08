Luís Castro não consegue ajudar Abel

O Botafogo perdeu, em casa, com o Flamengo, por 0-1, um resultado que coloca o mengão no segundo lugar, a sete pontos do Palmeiras, de Abel Ferreira. Luís Castro poderia ter dado uma ajuda extra ao seu compatriota, mas o Botafogo, apesar de ter lutado, acabou derrotado.

Arturo Vidal, aos 58 minutos, fez o único golo do dérbi carioca. "Infelizmente, no futebol nem sempre o resultado acompanha o merecimento", disse o treinador português, após a partida.

O Botafogo segue na 14.ª posição, com 27 pontos, mais dois do que a primeira equipa em zona de descida, o Cuiabá. A equipa de António Oliveira conquistou um ponto nesta jornada, fruto do empate caseiro com o Santos.

Na frente segue o Palmeiras, de Abel, agora com sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Flamengo. Na terceira posição está o Fluminense, com a oito do líder. O Flu pode ser alcançado pelo Corinthinas, caso a equipa de Vítor Pereira vença o Bragantino, na próxima madrugada.