Cavani confirmado. Portugueses com companhia de luxo em Valência

Edinson Cavani é, oficialmente, novo jogador do Valência.

O clube espanhol confirmou, esta segunda-feira, a contratação do ponta de lança internacional uruguaio, de 35 anos, que assinou a custo zero, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United.



Cavani assinou pelo Valência para as próximas duas temporadas, isto é, até 2024. Quando o contrato chegar ao fim, o avançado terá 38 anos.

Formado no Danubio, do Uruguai, Cavani impressionou no Palermo e assumiu-se como um dos melhores pontas de lança do mundo no Nápoles e no Paris Saint-Germain. Chegou ao Manchester United em 2020, após ter estado perto do Benfica, e somou 19 golos em 59 jogos.

No Valência, Cavani terá como colegas os portugueses Thierry Correia e André Almeida. Este último foi contratado ao Vitória de Guimarães, este verão, a troco de, de acordo com a imprensa, 7,5 milhões de euros.