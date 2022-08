O Real Madrid derrotou o Espanhol, por 3-1, mas teve de sofrer para garantir os três pontos na terceira jornada da liga espanhola.

Os golos dos merengues foram apontados por Vinícius Jr e Benzema, que bisou, ambos perto do fim.

A equipa catalã ainda fez o empate por Joselu, em cima do intervalo.

Com este triunfo, o Real Madrid soma nove pontos, em igualdade com o Bétis, adversário da próxima jornada, na liderança do campeonato.