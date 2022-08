Barcelona. Aubameyang vítima de roubo violento em casa

Pierre-Emerick Aubameyang foi vítima de um assalto violento, esta madrugada, em sua casa em Castelldefels, na Catalunha, horas após o Barcelona-Valladolid. A notícia foi avançada pelo jornal El País.

Segundo o jornal espanhol, pelo menos, quatro homens entraram na casa do avançado do Barcelona munidos de pistolas e barras de ferro, com as quais ameaçaram o jogador e a mulher, e levaram jóias de um cofre.

A principal rádio privada da Catalunha avança que Aubameyang e a mulher foram amarrados, atirados ao chão e que o jogador terá sido agredido com uma barra de ferro.

Os assaltantes fugiram num Audi A3 branco, segundo algumas testemunhas.



O alerta às autoridades terá sido dado pela 1h00.

O jogador e a mulher estão bem, após terem passado a madrugada na esquadra a prestar declarações.