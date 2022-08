Alexander Sorloth é o substituto de Isak na Real Sociedad

Alexander por Alexander. A Real Sociedad colmatou a perda do sueco Isak para os ingleses do Newcastle United com a contratação de Sorloth.

O ponta de lança internacional norueguês, de 26 anos, chega a Espanha por empréstimo do Leipzig. Trata-se de um regresso, dado que o clube alemão já cedera Alexander Sorloth à Real Sociedad na última época.

Sorloth, que na temporada passada apontou oito golos em 44 jogos, chega para substituir Alexander Isak, que fez dez golos em 41 encontros e, este verão, foi vendido ao Newcastle, por 65 milhões de euros, aos quais ainda podem ser acrescentados outros cinco milhões em variáveis.

Com 43 internacionalizações e 15 golos pela Noruega, Alexander Sorloth foi formado no Rosenborg e também já passou por Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent e Trabzonspor.