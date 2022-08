À atenção do FC Porto. Atlético de Madrid vence em Valência

O Atlético de Madrid, com João Félix a titular, venceu no terreno do Valência, que teve Thierry Correia no onze, por 0-1, esta segunda-feira, a contar para a terceira jornada do campeonato espanhol.

A primeira parte foi bastante atribulada, apesar da falta de golos (legais). Aos quatro minutos, foi anulado um golo ao madrileno Álvaro Morata, por mão na bola, e aos 23 outro ao "che" Musah Diakhaby, devido a falta sobre João Félix. Aos 39 minutos, Angel Correa viu cartão vermelho direto, mas, após consulta das imagens do VAR, o árbitro inverteu a decisão.

Ao minuto 66, contou mesmo. Acabado de entrar, Antoine Griezmann adiantou o Atlético de Madrid no Mestalla.

O Atlético sobe ao sexto lugar, com seis pontos, menos três do que o líder, o Real Madrid. O Valência, que também teve o ex-Gil Vicente Samuel Lino no onze e o português André Almeida, ex-Vitória de Guimarães, no banco (ainda não se estreou), cai para a 14.ª posição, com três pontos.

O Atlético é adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Dragões e "colchoneros" encontram-se logo na primeira jornada, em jogo marcado para o dia 7 de setembro, em Madrid.