Ex-treinador de Ronaldo aconselhou o Chelsea a não o contratar

O alemão Ralf Rangnick, que o ano passado dirigiu Cristiano Ronaldo no Manchester United, terá conversado com o treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, e alertado o compatriota para não avançar para a contratação do goleador português.



De acordo com o jornal Daily Mail, o novo dono do Chelsea estaria mesmo interessado em contratar Cristiano Ronaldo.

No entanto, o antigo treinador do Manchester Unitedterá alertado para não seguirem nesse caminho.

Além do Chelsea, durante este verão Ronaldo já foi colocado na rota de clubes como o Bayern Munique, o Atlético de Madrid, o Sporting, o Borussia de Dortmund ou até o Nápoles.

O jogador não quererá prosseguir a carreira em Manchester, preferindo alegadamente um clube que lhe permita jogar a Liga do Campeões.

Cristiano prometeu conceder uma entrevista em breve para esclarecer tudo o que aconteceu neste defeso, acrescentando que só 5% do que se escreveu sobre ele é verdadeiro.