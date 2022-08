Abel mantém Fluminense a oito pontos do Palmeiras

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou a um golo com o Fluminense, em jogo da 24.ª jornada do Brasileirão.

Este resultado mantém os cariocas na segunda posição, com oito pontos de atraso para o Palmeiras, que lidera a classificação.

No jogo realizado este sábado, Rony marcou primeiro para os paulistas, logo aos 8 minutos. O resultado ficou fechado ainda na primeira parte, com o golo de empate marcado por Manoel Messias, aos 38'.

Este é o segundo empate consecutivo do Palmeiras diante de equipas que estão na sua peugada no topo da tabela, depois de com o Flamengo a equipa de Abel também ter empatado a um.

O verdão concentra-se agora na Copa Libertadores, competição que venceu nos dois últimos anos. Na quarta-feira, à 1h30 da madrugada, o Palmeiras visita o Athletico Paranaense, treinado por Luiz Felipe Scolari, para o jogo da 1.ª mão das meias-finais,