Treinador do Nápoles pisca o olho a Cristiano Ronaldo

O treinador do Nápoles admite que “veria com bons olhos” a contratação de Cristiano Ronaldo, mas admite que será “difícil” de concretizar.

"Eu veria com bons olhos Cristiano Ronaldo com a camisola do Nápoles. Se me perguntar se eu o treinaria de boa vontade, eu diria: 'Que treinador abriria mão dessa oportunidade?'. Não existe nenhuma negociação, De Laurentiis disse-me que, de momento, não recebeu nada. Mantemo-nos o mais realistas possível. Faltam alguns dias para o fecho do mercado de transferências, acho que difícil", disse Luciano Spalletti.

Uma das possibilidades avançadas pela comunicação social aponta para uma eventual troca entre CR7 e Victor Osimhen.

Spalletti garante que Osimhen “está como sempre esteve” e concentrado no trabalho.

“Para um jogador como ele, o mercado está sempre aberto, porque alguém pode acordar e pensar nele. Esse risco de distração, por causa do mercado, é algo a que os jogadores top, como ele, estão habituados", concluiu o técnico italiano.

Já Ten Hag, treinador do Manchester United, não garante a permanência de Cristiano Ronaldo no Manchester United.

“Estaremos em alerta até o último segundo no mercado de transferências", acrescentando: "Contamos com ele, queremos que ele fique".

O avançado luso foi suplente utilizado na vitória 1-0 dos “red devils” sobre o Southampton.