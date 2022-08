Ronaldo volta a começar no banco frente ao Southampton

Depois de ter entrado nos instantes finais da vitória sobre o Liverpool (2-1), o internacional português também vai começar no banco de suplentes na visita aos saints.

Crisitiano Ronaldo volta a não fazer parte dos planos iniciais de Ten Hag para o jogo deste sábado com o Southampton, em partida da quarta jornada da Premier League.

📋 Presenting the United XI for today's lunchtime kick-off! 🍽 #MUFC || #SOUMUN

Os "red devils" vão alinhar com Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares, ao passo que Cristiano Ronaldo e Casemiro, que deixou recentemente o Real Madrid e rumou a Old Trafford, vão estar no banco de suplentes.

Ronaldo tem vivido um início conturbado de época em Inglaterra com muitas manifestações de insatisfação e notícias que o colocam fora do clube de Manchester.