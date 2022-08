Cristiano Ronaldo volta a começar no banco na vitória frente ao Southampton

Os também portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares e construíram o golo da vitória. Ao minuto 55, o lateral cruzou rasteiro para a área da direita, para um pontapé certeiro, de primeira, do médio.

Depois de ter entrado nos instantes finais da vitória sobre o Liverpool (2-1), o internacional português também começou no banco de suplentes na visita aos "saints". Entrou aos 68 minutos, para o lugar de Jadon Sancho.

Crisitiano Ronaldo voltou a não fazer parte dos planos iniciais de Ten Hag para o jogo deste sábado com o Southampton, em partida da quarta jornada da Premier League, que os "red devils" venceram por 1-0.

Casemiro, que deixou recentemente o Real Madrid e rumou a Old Trafford, também começou o jogo no banco. Entrou em campo aos 80 minutos, para uma estreia vitoriosa ao serviço do Manchester United.



Os "red devils" sobem ao sexto lugar da Premier League, com seis pontos (conquistados nos últimos dois jogos), menos três (e mais um jogo) que o líder, o Arsenal. O Southampton é 13.º, com quatro pontos.

Cristiano Ronaldo tem vivido um início de época conturbado, em Inglaterra, com manifestações de insatisfação e notícias que o colocam fora do clube de Manchester. Porém, até agora, continua no United.

[notícia atualizada às 14h28]