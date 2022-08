Conheça o calendário completo das equipas portuguesas na Liga dos Campeões

A UEFA divulgou este sábado o calendário completo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica é a primeira equipa portuguesa a entrar em campo. Vai receber o Maccabi Haifa a 6 de setembro.

O Sporting inícia a participação na maior prova da UEFA na Alemanha com o Eintracht Frankfurt no dia 7 de setembro (17h45). Logo de seguida, é a vez do FC Porto entrar em campo, em Espanha, para defrontar o Atlético Madrid (20h00).

1.ª jornada:



06/09

Benfica-Maccabi Haifa: 20h00

07/09

Eintracht Frankfurt-Sporting: 17h45

At. Madrid-FC Porto: 20h00

2.ª jornada:

13/09

Sporting-Tottenham: 17h45

FC Porto-Club Brugge: 20h00

14/09

Juventus-Benfica: 20h00

3.ª jornada

04/10

FC Porto-Bayer Leverkusen: 20h00

Marselha-Sporting: 17h45

05/10

Benfica-Paris Saint-Germain: 20h00

4-ª jornada

11/10

Paris Saint-Germain-Benfica: 20h00

12/10

Bayer Leverkusen-FC Porto: 20h00 Marselha, 20h00

5.ª jornada

25/10

Benfica-Juventus: 20h00

26/10

Club Brugge-FC Porto: 17h45

Tottenham-Sporting: 20h00

6.ª jornada

01/11

FC Porto-At. Madrid: 17h45

Sporting-Eintracht Frankfurt: 20h00

02/11

Maccabi Haiba-Benfica: 20h00