Newcastle bate recorde de transferência com Isak

O sueco Alexander Isak, que alinhava na Real Sociedad, é reforço do Newcastle, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes, tornando-se, de acordo com a imprensa inglesa, no jogador mais caro da história dos “magpies”.

Isak, de 22 anos, esteve na Real Sociedad nas últimas três temporadas, depois de já ter passado por Borussia Dortmund, Willem II e AIK Estocolmo, clube em que fez a sua formação e passou a titular da equipa principal com apenas 16 anos.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Newcastle é um clube histórico, com fãs incríveis. Qualquer jogador gostaria de estar aqui. Tem um projeto em que realmente acredito e quero fazer para disso", disse o avançado sueco, em declarações divulgadas pelo Newcastle.

O emblema do norte de Inglaterra, recentemente adquirido por um fundo de investimento saudita, não avançou com os valores da transferência, mas a imprensa inglesa revelou que o Newcastle terá pago 65 milhões de euros (ME) pela contratação de Isak, um negócio que inclui mais cinco milhões em variáveis.

Caso se confirmem estes números, o internacional sueco passa a ser o jogador mais caro do Newcastle, formação que alinha na Premier League, superando os 44 ME investidos no médio ofensivo brasileiro Joelinton, em 2019/20.

Apesar de ter apenas 22 anos, Isak chega a Newcastle com mais de 100 jogos disputados na Liga espanhola e com 37 internacionalizações e nove golos pela Suécia.